В Нижневартовске прохожая спасла 8-летних девочек от маньяка

В Нижневартовске мужчина приставал к двум девочкам возрастом восемь лет. По данным паблика «Инцидент. Нижневартовск» нападавшему удалось схватить одного ребенка, в то время второй побежал просить помощь. В результате откликнулась прохожая, которая и отогнала мужчину.

Как сообщают авторы поста в сети, 14 ноября девочек преследовали от улицы Дзержинского до перекрестка Ленина — Мусы Джалиля. Нападавший спрашивал у детей, где он они живут, предлагал им конфеты и угрожал.

«На вид 35-40 лет, рыжие вьющиеся волосы, рыжая "козлиная" борода, глаза голубые, рост около 190см, худощавый, одет неопрятно в голубую тонкую куртку, синие брюки, черные ботинки. С места преступления убегал стремительно по Мусы Джалиля в сторону Мира», — уточняет источник.

Всех, кто узнал мужчину по описанию, просят обратиться в городскую полицию.