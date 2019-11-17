В сети появилось видео, где грузчики аэропорта Сургут швыряют хрупкий багаж

На видеохостинге Youtube было опубликовано ролик, где якобы сотрудники аэропорта Сургута выгружают багаж. Видео появился в аккаунте местного паблика K-infоrm сегодня, 17 ноября. По словам автора, грузчики швыряют хрупкий груз. Судя по видео, кадры были сделаны пассажиром одного из рейсов, прибывших в город.

«Вот, смотрите, как кидают вещи. Потом неудивительно, что они сломанные из самолета выходят. Город Сургут. Выгружают грузчики», — сообщает автор видео.

Отметим, что на момент публикации материала получить комментарий от представителей пресс-службы сургутского аэропорта не удалось.