​На трассе Сургут — Нижневартовск произошло смертельное ДТП: легковушка столкнулась с автобусом

На трассе Сургут — Нижневартовск произошло ДТП: столкнулись автобус и легковой автомобиль. Авария случилась в субботу, 16 ноября недалеко от АЗС «Газпром». На место ДТП прибыли экстренные службы. Об этом сообщает городской паблик «ВКонтакте» «К-информ».

По данным сообщества, в результате дорожного происшествия погиб один человек. Уточнить подробности у специалистов правоохранительных органов на данный момент не удалось.

Судя по видео, размещенному в сети, у легковушки имеются серьезные механические повреждения.

Напомним, 14 ноября, в Лянторе (Сургутский район) водитель внедорожника «Мерседес» сбил на территории больницы девушку с грудным ребенком на руках.