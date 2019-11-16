В Сургуте полицейские рассказывают школьникам об ответственности за распространение наркотиков и показывают фильмы о тюрьмах

В Сургуте продолжается профилактическая всероссийская акция «Дети России».

Полицейские Сургута продолжают рассказывать школьникам о вреде наркотических веществ в рамках акции «Дети России».

Так, накануне инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 Анастасия Авдюкова посетила среднюю образовательную школу №44. Лейтенант полиции начала свое выступление с презентации «Наркотики убивают!», в которой демонстрировалось пагубное влияние запрещенных веществ на организм человека, и в особенности на подростков.

Также инспектор напомнила об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Акцентировав внимание, что за «легкими деньгами» несовершеннолетние принимают решение работать «закладчиками», а за сбыт и распространение запрещенных веществ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет до пожизненного заключения.Ученикам девятых классов показали фильм о местах заключения несовершеннолетних. В данном ролике наглядно показано, за какие преступления подростки попадают в спец.учреждения и какие сроки жизни проводят.

По окончанию мероприятия девятиклассники смогли задать интересующие вопросы и пообещали быть законопослушными.