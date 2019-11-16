​В Сургуте появятся два новых метеопоста для точного определения температуры и актировочных дней

В Сургуте появятся два новых метеопоста в разных районах города.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Вадим Шувалов. "Сегодня родители школьников не знали как поступить: отпускать в –27˚ детей на занятия или нет. Управление ГО и ЧС актировку не объявили. Теперь понятно почему: метеостанция, на показания которой они ориентируется, зафиксировала –24˚ без ветра. То есть на три градуса выше, чем в черте города, - написал градоначальник. - Чтобы впредь избежать таких разобщений, мы решили пока дополнительно учитывать данные со станции ЕДДС на улице Кукуевицкого. А с 1 декабря купим и установим новое оборудование".

Два дополнительных метеопоста должны появиться на улице Профсоюзов и в районе Черного Мыса. Они помогут получать средние данные о температуре в городе.

Фото: popgun.ru