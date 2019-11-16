В Сургуте 17 ноября пройдет флеш-моб против строительства автовокзала на грибоедовской развязке

В Сургуте завтра, 17 ноября, жители микрорайонов у грибоедовской развязки соберутся на флеш-моб против строительства автовокзала на ней.

"Люди соберутся вокруг леса и будут держаться за руки в защиту леса", - пишут жители в мессенджерах, распространяя приглашение присоединиться к акции.

Напомним, строительство автовокзала должно начаться в 2020 году. На встрече чиновников и жителей Западного района города, сургутяне заявили, что не позволят властям возвести на грибоедовской развязке новый объект, так как он создаст транспортный коллапс.

Фото: Соцсети