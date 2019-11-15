В 2020 году Сургут потратит 620 миллионов рублей на переселение людей из аварийного жилья

В следующем году власти Сургута потратят 620 миллионов рублей на переселение людей из аварийного жилья. Об этом стало известно на собрании бюджетного комитета думы Сургута.

Изначально планировалось, что на переселение в 2020 году город потратит на 170 миллионов рублей меньше, но в начале ноября на эти цели правительство округа выделило дополнительные деньги.

Чтобы получить окружную прибавку, сургутским чиновникам пришлось привлекать резервные средства из своего бюджета в размере 39 с половиной миллионов рублей, а также вносить поправки в финансовый план на следующий год. Депутаты городской думы одобрили поправки в бюджет.

Помимо этого, народные избранники одобрили выделение дополнительных 97 миллионов рублей на увеличение зарплат муниципальных сотрудников, чтобы уложиться в показатели майских указов Президента Российской Федерации.

Помимо привлечения резервных средств департамента финансов, Сургут возьмет кредиты на 104 миллиона рублей. Депутат Богдан Гужва во время рассмотрения бюджета побеспокоился, сможет ли город оплатить свои долговые обязательства, на что получил утвердительный ответ от чиновников.