​Многодетные семьи Сургута могут уменьшить размер налога на землю и имущество

С этого года сургутяне, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв.м. в отношении одного земельного участка. Также многодетные горожане могут снизить размер налога на имущество: «Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв.м. в отношении квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м. в отношении жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка», — сообщает пресс-служба Налоговой инспекции Сургута.

Отметим, что вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартиры или ее части, комнаты, дома или его части).

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