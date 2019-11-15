В Сургуте выберут самые красивые новогодние дворы, елки и горки

В Сургуте начался конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов и придомовых территорий. В мероприятии могут поучаствовать любые желающие, как отдельные жители, так и организации.

В конкурсе четыре номинации, участие можно принять одновременно во всех:

Лучший фасад здания; Лучшая придомовая территория; Лучшая новогодняя елка; Лучшая горка.

В награду за старания победители получат дипломы, которые вручат представители администрации в сургутском Дворце Торжеств. Также лучшие проекты покажут в СМИ.

Жителям города в срок до 16 декабря нужно успеть закончить оформление, а затем прислать заявку по электронной почте zaharova_ее@admsurgut.ru с пометкой "КОНКУРС". В заявке нужно указать:

Личные данные участника (группы участников) или наименование организации;

В какой номинации участвуете;

Адрес объекта;

Фотографию объекта.

Подробности можно узнать на сайте администрации Сургута и по телефонам: 52-82-90 или 52-82-50.