В Сургуте выберут самые красивые новогодние дворы, елки и горки

В Сургуте начался конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов и придомовых территорий. В мероприятии могут поучаствовать любые желающие, как отдельные жители, так и организации.
В конкурсе четыре номинации, участие можно принять одновременно во всех:
- Лучший фасад здания;
- Лучшая придомовая территория;
- Лучшая новогодняя елка;
- Лучшая горка.
В награду за старания победители получат дипломы, которые вручат представители администрации в сургутском Дворце Торжеств. Также лучшие проекты покажут в СМИ.
Жителям города в срок до 16 декабря нужно успеть закончить оформление, а затем прислать заявку по электронной почте zaharova_ее@admsurgut.ru с пометкой "КОНКУРС". В заявке нужно указать:
- Личные данные участника (группы участников) или наименование организации;
- В какой номинации участвуете;
- Адрес объекта;
- Фотографию объекта.
Подробности можно узнать на сайте администрации Сургута и по телефонам: 52-82-90 или 52-82-50.