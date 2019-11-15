​В Сургуте пройдет прием граждан по вопросам переселения из аварийного жилья и капремонта

В Сургуте состоится прием граждан, где они смогут лично задать вопросы по поводу переселения из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов.

Задать свои вопросы жителей города пригласил глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице «ВКонтакте».

«Будут приёмы по этой теме, их проведёт Прокуратура Сургута совместно с представителями Администрации, службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, управляющими компаниями и общественными советами в сфере ЖКХ», – отмечает он.

Встреча пройдет по адресу улица Гагарина, д.11, каб. 421. Приёмы пройдет 20 ноября с 14:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт.