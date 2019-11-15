В Сургуте заменят 500 уличных фонарей на светодиоды до конца года

До конца года в Сургуте заменят 500 уличных фонарей на светодиодные светильники, которые лучше выдерживают низкие температуры и тратят меньше электроэнергии. Новая система освещения позволит управлять режимом освещения в разное время суток.

Сейчас установочные работы ведутся на улицах Мелик-Карамова, Майской, Гагарина и Геологической. Новые светильники уже монтировали на улицах Республики, Рабочей, Сибирской, Ленина и Бажова.

Как сообщает пресс-служба администрации города, первую замену фонарей на светильники произвели два года назад на улице Декабристов, и с тех пор никаких проблем с освещением на этом участке не наблюдалось.

Работы по замене освещения ведутся в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

