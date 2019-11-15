​Жители Сургута смогут бесплатно и без записи посетить уролога

В Сургутской окружной клинической больнице мужчины смогут попасть на личный прием к врачу-урологу бесплатно и без направления. В субботу, 16 ноября, с 8.00 до 14.00 в больнице по адресу улица Энергетиков, 14 медик будет вести консультации. Прием пройдет на первом этаже хирургического корпуса в кабинете консультативного приема уролога.

Как отмечают специалисты СОКБ, пациентам необходимо при себе иметь анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), а также, по возможности, ТРУЗИ простаты.

«Мероприятие состоится в рамках всемирного движения Movember/Усабрь (от слияния двух английский слов moustache — «усы» и november — «ноябрь»). Оно посвящено борьбе с мужскими видами рака. В России в 2019 году эту акцию организуют и проводят Мультидисциплинарное врачебное содружество и Международный союз пациентов», — пояснили в больнице, отметив, что в этом году к проекту присоединись порядка 20 городов России.

В рамках акции весь месяц мужчины могут узнать подробнее о мужском здоровье, задав вопрос по электронному адресу anomvs@gmail.com.

Кроме того, желающие поддержать проект, могут отпустить усы и сделать фото до, в процессе и после акции, и выложить в соцсети с хэштегом #усабрь2019.