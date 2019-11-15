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​Жители Сургута смогут бесплатно и без записи посетить уролога

В Сургутской окружной клинической больнице мужчины смогут попасть на личный прием к врачу-урологу бесплатно и без направления. В субботу, 16 ноября, с 8.00 до 14.00 в больнице по адресу улица Энергетиков, 14 медик будет вести консультации. Прием пройдет на первом этаже хирургического корпуса в кабинете консультативного приема уролога.

Как отмечают специалисты СОКБ, пациентам необходимо при себе иметь анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), а также, по возможности, ТРУЗИ простаты.

«Мероприятие состоится в рамках всемирного движения Movember/Усабрь (от слияния двух английский слов moustache — «усы» и november — «ноябрь»). Оно посвящено борьбе с мужскими видами рака. В России в 2019 году эту акцию организуют и проводят Мультидисциплинарное врачебное содружество и Международный союз пациентов», — пояснили в больнице, отметив, что в этом году к проекту присоединись порядка 20 городов России.

В рамках акции весь месяц мужчины могут узнать подробнее о мужском здоровье, задав вопрос по электронному адресу anomvs@gmail.com.

Кроме того, желающие поддержать проект, могут отпустить усы и сделать фото до, в процессе и после акции, и выложить в соцсети с хэштегом #усабрь2019.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 616, комментариев: 5


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Комментарии:
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не нравится
Сегодня в 12:25
"Как отмечают специалисты СОКБ, пациентам необходимо при себе иметь анализ крови на ПСА" То есть приглашение с заведомо невыполнимыми условиями? Или как на ПСА за полдня сдать и получить результат?
Сергей Б
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Сегодня в 12:59
Это, что-то, с чем-то…
Сергей Б
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Сегодня в 13:52
Граждане, не ходите. Здоровее будете.

Года три назад, когда под Новый год в Сургуте морозы были под полтинник, у меня неприятный случай был. Зверское переохлаждение в результате небольшого экстрима. Не в Сургуте (свинья грязи везде найдет). Думал, точно с пневмонией какой-нибудь слягу.

Ну, короче, оздоровительные меры принял как положено, в компании с товарищами – водка, пиво. Спирт, на посошок. Утром глаза открываю – слушаю. Прям все в норме, свежий яко агнец. Голова чистая как стеклышко, температуры нет, даже насморка нет. Думаю – вот вумный, все-таки. Иду в заведение «М-Же» и тут упс… Струя, как из муравьиного… Чё такое?

Я, к врачу. Ой чё мне там наговорили… Операция и даже возможно рак, в крови тельца нашли. Я объясняю – переохлаждение – а врач на своем.

В Сургут приехал, тоже самое у врача – на операцию. Ну хорошо хоть про рак не стал рассказывать, прописал пилюли американские, чтоб телец в крови не было. Ядовитые – пару штук съел, дальше рисковать не стал.

В общем, суть да дело, пройдя кучу анализов, дошел до собеседования с хирургом – последняя инстанция. Надо отметить, что к этому моменту я уже полностью отогрелся и почти восстановился. Хирург, нормальный такой, опытный. На стенку показывает, говорит: досцышь до нее? Я смотрю такой, прикидываю, до стены метров пять… Хирург говорит: да не до той, до этой – до которой метра полтора. До этой, конечно – говорю. Ну, братец – говорит хирург – ты здоров как бык. И кто тебя только на операцию направил.

С тех пор тьфу, тьфу, никаких проблем. Не ходите, граждане – здоровее будете.

На самом деле конечно, это рекомендация не для всех. Здоровье штука индивидуальная.
Гоголевский Нос Сергей Б
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Сегодня в 14:41
Хороший конец.
Сергей Б
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Сегодня в 15:16
И дорогая не узнает какой у Носа был конец.

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