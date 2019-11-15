​В Сургуте жители жалуются на километровые пробки в сторону ж/д вокзала

Накануне, 14 ноября, вечером в Сургуте образовались крупные пробки в сторону ж/д вокзала. Жители Северного жилого района пожаловались в соцсетях, что провели несколько часов провели на дороге прежде чем попасть домой. Судя по сообщениях горожан в местных пабликах, плотная загруженность автомобилями наблюдалась на улицах Грибоедова, Есенина, Кирбая, а также на Югорском тракте. Сургутяне связали пробки со снегоуборочной кампанией — на части дорог одна из полос движения все еще занята снежными валами.

В администрации города подтвердили эту информацию, пояснив, что снег действительно убран не на всех улицах Сургута.

Стоит отметить, что в связи с данной ситуацией волну недовольства жителей вызвали и проходящие сейчас обсуждения строительства нового автовокзала на Грибоедовской развязке.

Напомним, на этой неделе в администрации города прошла рабочая встреча с жителями по поводу транспортной загрузки Западного района города, где в июле 2020 года начнется строительство автовокзала. Сургутяне заявили, что не позволят властям возвести на этом месте новый объект, из-за повышенного автомобильного трафика. Чиновники в свою очередь объяснили, что проект продуман и, благодаря строительству двух новых въездов в город, удастся даже уменьшить нагрузку на текущих участках дорог. Так как жители и сотрудники администрации не пришли к общему мнению было решено повторно провести рабочую встречу на следующей неделе.