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​В Сургуте жители жалуются на километровые пробки в сторону ж/д вокзала

Накануне, 14 ноября, вечером в Сургуте образовались крупные пробки в сторону ж/д вокзала. Жители Северного жилого района пожаловались в соцсетях, что провели несколько часов провели на дороге прежде чем попасть домой. Судя по сообщениях горожан в местных пабликах, плотная загруженность автомобилями наблюдалась на улицах Грибоедова, Есенина, Кирбая, а также на Югорском тракте. Сургутяне связали пробки со снегоуборочной кампанией — на части дорог одна из полос движения все еще занята снежными валами.

В администрации города подтвердили эту информацию, пояснив, что снег действительно убран не на всех улицах Сургута.

Стоит отметить, что в связи с данной ситуацией волну недовольства жителей вызвали и проходящие сейчас обсуждения строительства нового автовокзала на Грибоедовской развязке.

Напомним, на этой неделе в администрации города прошла рабочая встреча с жителями по поводу транспортной загрузки Западного района города, где в июле 2020 года начнется строительство автовокзала. Сургутяне заявили, что не позволят властям возвести на этом месте новый объект, из-за повышенного автомобильного трафика. Чиновники в свою очередь объяснили, что проект продуман и, благодаря строительству двух новых въездов в город, удастся даже уменьшить нагрузку на текущих участках дорог. Так как жители и сотрудники администрации не пришли к общему мнению было решено повторно провести рабочую встречу на следующей неделе.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 555, комментариев: 11


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Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 11:48
Какая связь между вчерашней пробкой и тем что там возможно будет автовокзал?
И почему только сейчас жители озаботились проблемой, муравейнике давно там строя. Или вожжа под хвост попала?!
Вышли на митинг - высказали свое мнение... Нет они все челобитные писать будут...
Флудер
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Сегодня в 12:11
Автор видео - на Геленвагене. Хорошая машина, дорогая. Может, бизнес чего между собой делит, а блогеры и местные жители используются в тёмную?
Мимо проходивший
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Сегодня в 12:14
Кому пожаловаться что на Мира каждый вечер в часы пик пробка? Ужас-ужас. в комментариях на сиапресс связываю это с хреновой транспортной системой в городе. Стоит отметить, что в связи с данной ситуацией волну недовольства вызывают вопросы где развязки, где кольца, где нормально отстроенные светофоры.
И правда ли что для автовокзала в этом районе то ли сделают новые дороги, то ли починят и расширят старые? (к вопросу о сегодняшней ситуации и как с этим бороться). А можно тогда автовокзал где-нибудь в центре, чтоб там дороги расширили? А эти пусть стоят в пробках, раз им все не нравится
d|RRcj{}50TpzZm{ Флудер
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Сегодня в 12:28
Абыдно панимаешь, на такой зверюге тащиться с черепашьей скоростью рядом с маршрутками
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 12:29
Если б вместо Собора на пустыре автовокзал замутили, по другому бы запел
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 12:33
"И правда ли что для автовокзала в этом районе то ли сделают новые дороги, то ли починят и расширят старые? (к вопросу о сегодняшней ситуации и как с этим бороться)" починят и чуть расширят по проекту и не сейчас, а в ближайшие 3-5 лет. Это поможет справится с существующей ситуация и чуть уменьшит последствия ввода нового микрорайона и достройку многоэтажек в действующих жилкомплексах. Ввод автовокзала откинет транспортную доступность на 2 шага назад, опять нужно будет что-то придумывать и исправлять. Но глава будет уже другой, как и его команда...можно будет на них свалить
Мимо проходивший d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 12:34
вместо собора автовокзал - отличная идея. хоть что-то полезное.
а на второй коммент - ну давайте вообще ничего делать не будем.
d|RRcj{}50TpzZm{ Мимо проходивший
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Сегодня в 12:37
Собор по голосованию победил, всё честно. И инвестор нашелся. Какие претензии?
Моби Мимо проходивший
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Сегодня в 12:47
Расширение дорог пробки увеличивает же.
Мимо проходивший d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 14:58
про голосование очень смешно. забыли про накрутки на сайте администрации? или про то что газпром толкал ваш собор, поэтому прошло "честное" голосование? как попов (не мэра, а рпцшников) нагнали в думу. как один из депутатов (старый какой-то, не помню как его) говорил что нафига вам сургутяне планетарий, когда у меня в телефоне приложение есть на звезды глядеть. инвестор у них нашелся...
Мимо проходивший Моби
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Сегодня в 14:58
Шта?.. трава не наркотик?

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Мнения

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