На трассе под Сургутом легковушка разбилась о припаркованный грузовик

В Сургутском районе легковушка "Тойота Хайлендер" врезалась в припаркованный грузовик марки "ХОВО". Водитель "Тойоты", мужчина 1976 года рождения, скончался на месте. ДТП произошло накануне вечером, 14 ноября, на 58 километре автодороги в сторону города Лянтора.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что водитель погиб со смартфоном в руках. Поэтому пользователи предполагают, что мужчина попал в аварию из-за того, что отвлекся на телефон.