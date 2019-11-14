Сотни дачников Сургута остались без тепла и света

С наступлением морозов на дачных кооперативах и товариществах Сургута начались проблемы с электричеством, на недостаток напряжения жалуются жители из кооперативов Виктория, Пищевик, Сосновый, Кедровый-16, Летние Юрты, Чистые пруды, Рябинушка, Ветеран-1, Кедровый бор, Витамин и Автомобилист.

Без света люди рискуют замерзнуть, так как во многих домах отопление работает от электричества:

«Это как? Оставить половину посёлка без электричества? У меня отопление от электроэнергии!», - сообщает жительница из товарищества Чистые пруды в соцсетях.

Об этой же проблеме заявила сургутянка из кооператива Летние Юрты на портале администрации города "Твой Сургут". Власти ответили ей, что электроснабжение восстановлено, но это опровергает пользователь siapress.ru:

«Ничего не восстановлено. Сидим без нормального электричества минимум вторую ночь. В одну из которых температура была ниже 30 градусов».

Несколько человек из кооператива Ветеран-1 сообщили СИА-ПРЕСС, что к ним вместо 200 вольт поступает 90-100. Из-за этого перегорает электротехника, не работают стиральные машины, обогреватели и телевизоры. Чтобы сгладить ситуацию, дачники приобрели стабилизаторы, которые поднимают напряжение, но у многих эта аппаратура в итоге сгорела из-за перебоев со светом.

СИА-ПРЕСС связался с "Газпром Энергосбыт Тюмень", компанией, которая поставляет электричество во многие дачные кооперативы Сургута. Заместитель гендиректора по покупке и сбыту электроэнергии Александр Титаренко объяснил, что компания бесперебойно поставляет электроэнергию, проблемы могут быть связаны как с изношенными электросетями, так и с тем, что люди излишне нагружают сети обогревателями:

«Недостаток напряжения связан с общим повышением потребления электрической энергии из-за включения электрического обогрева домов в периоды похолодания. Электрические сети садовых товариществ в большинстве своем построены несколько десятилетий назад и не рассчитаны на нагрузку, которую испытывают в настоящее время».

Выходом из сложившейся ситуации "Газпром Энергосбыт Тюмень" видит в том, чтобы дачные кооперативы и товарищества передали свои электросети на баланс сетевых организаций, чтобы те занялись их дорогостоящей модернизацией.

Напомним, СИА-ПРЕСС писал ранее о том, что дачные кооперативы Сургута рискуют остаться без света, когда наступят первые морозы.