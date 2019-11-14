​Сургутские дачники жалуются на отключение электричества в морозы

В Сургуте жительница садового товарищества «Летние Юрты» пожаловалась городским властям на отключение электроэнергии в кооперативе в период сильных морозов. Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«Просим помощи в разрешении проблемы. Как ударили морозы с 9 ноября по сей день у нас в кооперативе сутками нет электричества», — пишет сургутянка Гуля Королева.

В администрации Сургута ответили, что сбой в подаче электроэнергии произошел из-за аварии на электростанции.

«В связи с возникновением аварийной ситуации 9 ноября произошло отключение электроснабжения в СНТ «Летние Юрты». В настоящее время электроснабжение восстановлено», — пояснили чиновники.

Напомним, что в дачных кооперативах Рябинушка, Ветеран, Кедровый бор, Витамин и Автомобилист продолжается многолетняя проблема с поступлением электричества, из-за чего жители могут остаться без света, когда начнутся морозы