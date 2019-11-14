Жители Сургута жалуются на слишком долгое ожидание автобусов

Жители Сургута недовольны тем, что общественный транспорт на остановках приходится ждать слишком долго. По словам горожан, в ожидании прибытия автобуса они проводят до 30-40 минут. Свои жалобы жители высказывают в местных пабликах в «ВКонтакте». Пользователи сети заявили, что с приближением зимы в городе уменьшилось число единиц общественного транспорта — именно это, по их мнению, становится причиной столь продолжительного ожидания автобуса.

«С наступлением холодов городского транспорта стало в разы меньше. На остановке приходится стоять 30-40 минут. Не все остановки закрытые и отапливаемые, стоять на морозе невозможно! На работу добираемся с опозданием! Куда можно обратиться и как на это повлиять?», — пишут горожане в одном из сообществ.

В департаменте городского хозяйства администрации Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что ежедневно на линию выходит около 280 единиц общественного транспорта, и число автобусов в этом году ненамного уменьшилось. Также специалисты отметили, что время ожидания автобуса действительно увеличилось, однако причина этого — ограниченное финансирование.«Перевозку пассажиров осуществляет 10 предприятий. Количество автобусов по сравнению с прошлым годом сократилось всего на 2 единицы, но интервал движения увеличился. Это связано с ростом затрат на содержание транспорта и изменением федерального законодательства», — пояснили в департаменте городского хозяйства.