Сургут попал в список городов с самыми дорогими съемными комнатами

Сургут оказался в списке городов самыми дорогими съемными комнатами в России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Также в топе с самыми дорогими съемными комнатами: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Сочи. Цена в этих городах варьируется от 11,5 до 17,8 тыс. рублей в месяц.

Выгоднее всего снимать комнату в Пензе, Новокузнецке, Курске, Саранске и Чите. В среднем стоимость месячной аренды не более пяти тысяч рублей.

По мнению экспертов портала о недвижимости России, на сегодняшний день средняя стоимость аренды комнаты обходится в 6,6 тыс. рублей в месяц.

Как считают аналитики, за последние полгода арендные ставки выросли примерно на 3 процента. Они связывают это с уменьшением дешевых предложений и скачком их количества.