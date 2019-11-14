Под Сургутом на трассе сгорел «УАЗ»

Накануне, 13 ноября, в Сургутском районе на трассе Сургут-Нижневартовск сгорел «УАЗ-452» («буханка»). Авария случилась на 28 километре автодороги в районе 18 вечера.

Как сообщает МЧС Югры, когда пожарные прибыли на место, машина была полностью объята пламенем. Огнеборцы ликвидировали возгорание через полчаса. Никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

Напомним, в то же время в Нефтеюганске случился пожар на третьем этаже жилого дома, откуда пожарным удалось спасти 14-летнюю девушку.