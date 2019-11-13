​В Сургуте «моржи» открыли сезон зимнего плавания

«Моржи» Сургута открыли сезон зимнего плавания и пригласили жителям города присоединиться к ним. Купания проходили неподалеку от парка Геологов.

«Для того, чтобы вступить в наши ряды, не обязательно быть физически подготовленным – к нам приходят и дети, и старики, и взрослые люди. Достаточно просто иметь большое желание и пару валенок, пуховик и шапку», – рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС официальный председатель сообщества «моржей» в городе Сургуте Азамат Якупов.

Несмотря на то, что врачи часто предупреждают об опасности зимнего плавания, большинство «моржей», которые занимаются больше 10 лет, считают, что умеренное плавание в холодной воде наоборот способствует улучшению здоровья, так как во время купания у человека открываются внутренние резервы.

Напомним, что в январе ролик «Моржей Сургута» попал в паблик «ТОК» социальной сети «ВКонтакте» и вызвал восхищение многих Россиян.