Бывший глава Сургута Дмитрий Попов заявил в суде о своей невиновности и неточностях в обвинении по «Песочному делу»

Сегодня, 13 ноября, состоялось очередное заседание суда по уголовным делам, возбужденным против бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой финансовый ущерб городскому бюджету.

Экс-глава впервые дал показания по «Песочному делу», а также делам, связанными с закрытием совхоза «Северное» и покупкой помещений под детсад на улице Профсоюзов, 38. Дмитрий Попов заявил о своей невиновности, указав на неточности в формулировках обвинения. Бывший мэр подкрепил свои слова ссылками на многочисленные документы, экспертизы и постановления, которые по неизвестной причине отсутствовали в судебном деле.

По каждому из уголовных дел Дмитрий Попов заявил, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Прокурор затруднилась задать вопросы по окончанию речи обвиняемого. В первых числах декабря пройдет следующее заседание, к которому прокурор подготовит уточняющие вопросы.

Напомним, бывшего мэра обвиняют в заключении невыгодной сделки, из-за которой городской бюджет недополучил большие деньги: экс-глава продал песок с недостроенной дамбы «ГРЭС-2» (безвозмездно перешедшей городу) по цене в четыре раза ниже рыночной стоимости. Однако свидетели утверждают, что дороже песок продать было невозможно ввиду его износа и загрязненности.

Также Дмитрия Попова обвиняют в превышении должностных полномочий при покупке помещений под детский сад. Бывший главный архитектор Сургута, выступая как свидетель, заявил, что бывший глава никак не мог повлиять на этот вопрос.