16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,2009   EUR  70,6724  

​В Сургуте молодой музыкант выпустил клип

В Сургуте молодой музыкант Сергей Большов выпустил новый клип «Вечера» на кавер-версию одноименной песни дуэта Rauf & Faik. Премьера видео прошла сегодня, 13 ноября, в YouTube.

«Идея снять видеоклип появилась полгода назад, но из-за учебы (Сергей — студент журналистского факультета СурГПУ — прим.авт.) процесс съемок откладывался. Видеограф Фаниль Даминов помог осуществить эту идею на добровольных началах. Сам клип снимали четыре дня на четырех локациях. Монтаж занял почти два месяца», — рассказал СИА-ПРЕСС исполнитель.

Сергей занимается музыкой больше 12 лет. За это время он стал победителем ряда международных конкурсов. Два года назад парень начал писать собственные тексты песен. «Я занимаюсь творчеством, потому что для меня это единственный способ реализовать себя и вырасти», — заявил автор клипа.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:22, просмотров: 278, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Автовокзал в Сургуте нужно совместить с речным вокзалом

​Автовокзал в Сургуте нужно совместить с речным вокзалом
Создание автовокзала на супер-загруженных улицах и транзитных коридорах окончательно заведет в тупик транспортную проблему северо-западной части города
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 15:25
131 1
​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой

​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой
И что она скажет, когда встретит Путина
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:03
131 0
Сайма — это как очень больной человек, которому шьют дорогой костюм

Сайма — это как очень больной человек, которому шьют дорогой костюм
Пусть лучше будет живая река с простыми берегами и естественной растительностью, чем большая влажная помойка с шикарными набережными
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» Сегодня в 09:56
531 3
Старые проблемы с новым вокзалом

Старые проблемы с новым вокзалом
Строить автовокзал (место скопления людей и транспорта) выгоднее и лучше всего в местах, где есть прямой выезд из города, нет сильного трафика и нет жилой застройки. Но у нас решили поместить его прямо в центр жилого микрорайона
Евгений Яровой, сургутянин 11 ноября в 21:40
1990 19
Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность

Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 10 ноября в 10:20
810 0
Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции

Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 10 ноября в 10:08
882 0
Занимательная ответственность

Занимательная ответственность
Если люди хотят обособленный вход в подвал, то УК готова этим заняться, конечно, за счет самих жителей.
Артём Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 08 ноября в 17:15
1556 8
​Остановки плюс автобусы

​Остановки плюс автобусы
Как, например, доехать до улицы Профсоюзов или Нефтеюганского шоссе, где много разных организаций, госорганов, торговых центов и окружной травматологический центр? Получается, основной выбор – маршрутки
Альберт Исмагилов, сургутянин 08 ноября в 11:25
1002 13
​Война прошлого с будущим

​Война прошлого с будущим
Власть в России по большей части чудовищно несовременна. Она живет прошлым, своими воспоминаниями о молодости и СССР. Поэтому россияне свое руководство морально и технически переросли
Дмитрий Щеглов 07 ноября в 18:03
2016 59
​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»

​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»
Известный бизнесмен — об уголовном деле в Пыть-Яхе, своем отношении к «Светодизайну» и обвинениях в конфликте интересов
Людмила Осьминкина, Дмитрий Щеглов 07 ноября в 16:38
2398 9
Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 07 ноября в 15:40
908 0
​Сургут Сити Базар

​Сургут Сити Базар
Каждый год администрация молла уплотняет торговые площади и переводит вспомогательные территории, в первую очередь, парковки, в торговые места. Такой реконструкции я не встречал ни в одном современном ТРЦ
Сергей Глинских, сургутянин 07 ноября в 10:36
6185 18
​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов

​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов
Я понимаю, что у руля силовики, а не экономисты, но простые-то вещи можно понять: если нет возможности кредитоваться, то бизнес на свои деньги будет развиваться крайне медленно, а вокруг глобальная конкуренция
Тарас Криштанович, предприниматель 06 ноября в 13:23
2315 81
​Привести в исполнение

​Привести в исполнение
Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 05 ноября в 09:48
1888 21
В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи

В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 11:00
2793 70
Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны

Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 04 ноября в 10:56
1830 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика