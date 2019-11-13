​В Сургуте молодой музыкант выпустил клип

В Сургуте молодой музыкант Сергей Большов выпустил новый клип «Вечера» на кавер-версию одноименной песни дуэта Rauf & Faik. Премьера видео прошла сегодня, 13 ноября, в YouTube.

«Идея снять видеоклип появилась полгода назад, но из-за учебы (Сергей — студент журналистского факультета СурГПУ — прим.авт.) процесс съемок откладывался. Видеограф Фаниль Даминов помог осуществить эту идею на добровольных началах. Сам клип снимали четыре дня на четырех локациях. Монтаж занял почти два месяца», — рассказал СИА-ПРЕСС исполнитель.

Сергей занимается музыкой больше 12 лет. За это время он стал победителем ряда международных конкурсов. Два года назад парень начал писать собственные тексты песен. «Я занимаюсь творчеством, потому что для меня это единственный способ реализовать себя и вырасти», — заявил автор клипа.