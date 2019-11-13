Началось проектирование второго моста через Обь, который должны построить через пять лет

Сегодня, 13 ноября, на встрече с жителями города, которая проходила в администрации Сургута, заместитель главы Алексей Жердев заявил, что в Югре уже начали проектировать второй мост через Обь.

«Начались проектные работы по второму автомобильному мосту через реку Обь, окончание работ по строительству моста — 2024 год. С Минтрансом соглашение есть. Если мы получим этот мост — а уже есть основание, деньги выделены, — мы, по нашим подсчетам, на треть разгрузим направление Нефтеюганки. Это даже не считая двух новых въездов в Сургут», — рассказал Алексей Жердев.

На данный момент в округе есть единственный мост через Обь, который обеспечивает связь с другими регионами России.