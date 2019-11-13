Жители Сургута заявили властям, что не дадут им построить автовокзал на грибоедовской развязке

В администрации Сургута прошла рабочая встреча с жителями по поводу транспортной загрузки Западного района города, где в июле 2020 года начнется строительство автовокзала. Сургутяне заявили, что не позволят властям возвести на этом месте новый объект.

На заседании присутствовали депутаты местной думы Ринат Айсин, Богдан Гужва и Дмитрий Пахотин (их избирательные округа расположены в ЗЖР), а также представители администрации.

Ни дорог, ни парков

Сургутянка Ирина в самом начале беседы отметила, что проблем хватает и без автовокзала: в 38 мкр-не, в котором проживает порядка 8 тыс человек, по утрам скапливается большая пробка просто на выездах из дворов: «Потому что въезд на улицу, где планируют построить автовокзал, один. Мы висим на этой «горке» ежедневно. Опасаемся, что когда начнут строить вокзал, будет ездить тяжелая техника, ввоз и вывоз материалов. Мы и так там стоим часами, а будем стоять месяцами».

«Мы вам не дадим там поставить автовокзал», — заявила еще одна жительница Центрального района, и остальные присутствующие хором ее поддержали.

«Этот выезд — это единственный проход на Тюменский тракт, не регулируемый ничем. Чтобы пройти в садик, больницу и так далее. А еще у нас прогулочная зона только там. У нас нет парков, ничего. Хотя нам обещали парк на Билецкого, 6. Его как не было так и нет. Была стела «Я люблю Сургут» — и ее убрали. Гулять нам приходится ходить в Кедровый лог через мост, на котором даже пандусы нормально не установлены», — отметила Ирина.

Кто это сделал?

Сургутян очень интересовал вопрос: кто занимался проектированием микрорайона, не предусмотрев его массовое заселение и необходимость создание дорожного каркаса.

— Кто это место планировал? Кто это предложил?

— Вам пофамильно? — уточнил замглавы Сургута Алексей Жердев. — Это при Попове было. Это генплан 2014 года. Здесь этих людей нет ни одного, они все уволились.

После краткого обсуждения виноватых и невиноватых Жердев предложил посмотреть ролик. В нем нескольких жителей и гостей города зачем-то опрашивают на тему того, нужен ли Сургуту автовокзал. Все интервьюируемые уверенно заявляют: нужен.

Пришедшие на рабочую встречу жители Западного жилого района не поняли, для чего было продемонстрировано это видео:

«Да мы согласны, что городу нужен автовокзал. Но у нас проблема пробок никак не решается. И объясните, зачем ставить этот объект именно на этом месте?», — спросила одна из сургутянок.

Два новых въезда в город

В ответ Алексей Жердев заявил, что независимо от того, построят ли на грибоедовской развязке новый объект или нет, автомобильный трафик не сократится и не увеличится. Если, конечно, не проводить дополнительные работы:

«Мы со следующего года начинаем строительство дороги 4Z. Это не пустые слова администрации. Мы проект закончили.Эта дорога позволит выезжать с Белого Яра напрямую к «Нефтянику» на объездную дорогу. Плюс, мы проектируем Киртбая, чтобы был еще один въезд в город. И когда все это будет закончено — к 2022 году, — нагрузка минимум на 30 процентов снизится. Также можно предусмотреть работы по расширению дороги. Что позволит в минимальные сроки снизить трафик. Мы советовались по этому вопросу с Институтом дорожного транспорта РФ».

Пришедшую на встречу сургутяне идею поддержали, однако один из присутствующих отметил: «Два новых въезда в город — это отлично. Именно там и нужно строить автовокзал. Потому что там, за Киртбая, дорога разгружена. Можно вокзал передвинуть туда».

Второй мост через Обь

Жердев пообещал, что эту идею обсудят. И сразу заметил, что к 2024 году (то есть через пять лет) в Югре появится второй мост через Обь, что должно очень сильно разгрузить направление в сторону Нефтеюганского шоссе. Но этот аргумент мало убедил собравшихся:

«Мы не говорим о Нефтеюганке, мы говорим о нашей «точке». Нам самих там хватает для пробок. Весь поток на дачи идет через нас. Через нас машины идут на аэропорт и на вокзал. Нам неинтересна Нефтеюганка. Нам интересно, чтобы не строили автовокзал, из-за которого транспорта станет еще больше».

«Один автобус в пять минут»

Тогда Алексей Жердев взялся за калькулятор.

«Смотрите. У нас в прогнозах 2 млн пассажиропоток вокзала в год. Считаем: это 5479 человек в день. В час — 456. Это где-то 11 автобусов. То есть, один автобус в пять минут, — подсчитал замглавы. — Прошу прощения, какую пробку может создать один автобус в пять минут? Тем более, что они не плюсом в городе появятся, они уже и так есть».

На это замглавы парировали, что такого четкого распределения автобусов по минутам не бывает ни в одном автовокзале России, и в любом случае рейсы будут сконцентрированы вокруг нескольких временных отрезков, которые будут совпадать с утренними и вечерними пробками.

«У нас на ЖД проживает 45 тыс жителей. И по утрам все они одновременно едут на работу по двум путям в город. Главный путь — как раз через грибоедовскую развязку. Там неподалеку строится еще один жилой микрорайон еще на тысячу жителей, — взяла слово жительница 41 мкр-на Юлия Александрович. — Вот эти 6000 человек, которые будут ежедневно приезжать на автовокзал — их будут забирать на такси, будут увозить родственники и так далее. Плюс перевозчики добавят новые маршруты, чтобы получить выгоду. Там будет одна большая транспортная проблема! Да, нам нужен автовокзал, но в крупных городах его пытаются строить на определенном удалении от жилых домов».

Комментарий от восточных соседей

В конце встречи слово взяла жительница 23 мкр-на (это противоположная часть Сургута) Надежда Максимова. Она обратилась к сургутянам из ЗЖР: «Я понимаю ваши переживания, но кроме вас есть еще другие жители города. Сургут у нас общий, и если мы хотим развиваться, мы должны идти друг другу навстречу. Как вы себе представляете это - построить автовокзал в любом другом месте, только не в вашем? Остальные микрорайоны города точно так же застроены. Куда вы хотите это пододвинуть?»

Примечательно, что ранее сургутянка Юлия Александрович в своей речи упомянула, что ее еле-еле пропустили на рабочую встречу, потому что, якобы, мест уже не было. Хотя она живет в обсуждаемом микрорайоне. А вот для жительницы ВЖР место нашлось, хотя она не имеет отношения к проблемному участку Сургута.

Заседание завершилась тем, что собравшиеся приняли решение встретиться «в поле» — а именно в проблемных дворах Западного жилого района. Выезд запланировали на 07:30 в эту пятницу. А уже на следующей неделе будет проведено повторное совещание рабочей группы, где, возможно, будут приняты более обстоятельные решения.