​Наталья Комарова заявила, что находится на стороне сургутских семей, которых исключили из госпрограмм

Во время пресс-конференции с губернатором Натальей Комаровой, ей задали вопрос о протестах молодых семей, которые иногда проходят в Югре и в частности — в Сургуте. Журналисту было интересно, не считает ли губернатор подобные мероприятия политической провокацией, и какова вообще причина их возникновения.

Комарова, однако, ответила, что здесь речь идет о реальной проблеме, с которой столкнулись тысячи семей, и которую нельзя игнорировать.

«Если это проблема семьи, то это проблема и государства. С каким уровнем понимания в решении этого вопроса приходят в ту или иною точку диалога представители власти и люди — это другой вопрос. Но то, что это реальная проблема – никто не будет спорить.

Предположим: я стала участником госпрограммы в 2010 году, а в 2016 перестала, потому что мне исполнилось больше 36 лет. Или другое: я была участником программы по возмещению части процентной ставки [по ипотеке], но спустя годы сделали проверку, выявили, что я больше не имею права на такую меру господдержки, и решили взыскать проплаченную сумму. Но это миллион рублей! Мало знаю семей, для которых это безболезненно.

Поэтому я никогда не откажусь от диалога с группой людей или с одним конкретным человеком [по этому вопросу]. Всегда готова совместно искать решения. В отношении большого количества людей вопрос урегулирован — это тысячи семей. Будем каждый раз искать решение».