​После сообщений о нападении террористов ИГИЛ полиция Сургута начала проверку

Полиция Сургута начала проверку после сообщений горожан о распространяющемся объявлении. На фото предупреждения, которое сургутяне пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах, сообщается, что террористы ИГИЛ (Исламское государство — запрещенная в России организация) под видом медиков посещают квартиры, предлагают бесплатно проверить уровень сахара в крови и таким образом вводят в организм вирус.

Напомним, полицейские рассказали, что объявление является ложным и не стоит на него обращать внимание. Также известно, что фотография распространяется в сети уже порядка трех лет и на ней указан номер телефона отдела УМВД города Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).

Сейчас сургутский отдел по борьбе с экстремизмом пытается выяснить откуда появилось это объявление, и кто его отправлял. Специалисты опрашивают горожан, которые могут быть причастны к этому делу.