Сургуту нужно 88 миллионов рублей на снос самостроев

Властям Сургута нужно найти 88 миллионов рублей, чтобы снести объекты незаконного строительства. Сейчас в бюджете нет таких денег на ликвидацию самостроев. Об этом стало известно из отчета чиновников на комитете думы города по нормотворчеству.

Депутаты взяли на контроль вопрос по ликвидации и недопущению на территории Сургута самовольного строительства. По их запросу власти города составили перечень незаконно построенных объектов, куда вошли более сотни самостроев. С 2016 года сургутские власти ведут судебные разбирательства с собственниками стихийных построек.

К 2019 году решением суда ликвидации и демонтажу подлежат восемь объектов. Среди них есть, например, ресторан «777» на улице Маяковского, 26/1, с собственниками которого сургутские чиновники борются уже больше пяти лет.

Однако ни владельцы самовольных построек, ни власти города не спешат удовлетворить решение суда. Председатель комитета думы по нормотворчеству Валерий Голодюк спросил у муниципальных служащих, приняты ли в связи с этим санкции в отношении собственников? Как выяснилось, администрация города добилась судебного решения о взыскании 10 тысяч рублей каждый месяц, пока предприниматели не ликвидируют незаконно возведенные площади. Однако бизнесмены ни разу не оплатили штрафы.

Депутат Эдуард Иваницкий призвал представителей власти в Сургуте нацелиться на результат и прекратить десятилетние судебные волокиты: «Заниматься правовой казуистикой можно бесконечно. Этой истории не один год, а воз и ныне там. Как стояли эти постройки и уродовали наш город, так и будут стоять.

Давайте говорить о результате. В городе нужен хозяин, который проявит волю, чтобы снести эти объекты – только тогда они будут снесены. Посмотрите на опыт наших соседей, Тюмени например. Как там навели порядок? Сергей Собянин устроил горе предпринимателям ночь длинных кинжалов – ну или кранов, как хотите. А потом предприниматели тратили свое время и деньги, чтобы доказать в суде, что власть поступила неправильно по отношению к их самостроям.

Я предлагаю не алгоритм решения, а перенять опыт, когда власть работает на результат, бескомпромиссно, с пониманием, чего она добивается и чего хочет».

Однако чиновники не могут использовать приведенный Эдуардом Иваницким пример – закон будет не на стороне сургутских властей. Дело в том, что большая часть самостроев в городе существует в виде нелегальных пристроек к вполне законным строениям. В том числе это относится и к магазину «777». Горвласти не могут снести самовольные площади, не задев помещения, на которые предприниматели получили разрешения.

В связи с этим, дума порекомендовала администрации Сургута выделить деньги на приведение объектов к их начальному виду. В первом полугодии 2020 года депутаты вернутся к этому вопросу.