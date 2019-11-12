В Сургуте учеников гимназии Салманова заперли в тамбуре и не пускали в здание

В соцсетях Сургута обвиняют руководство гимназии имени Салманова в том, что детей из пятых и шестых классов не пускали в здание школы, оставив их на десятиградусном холоде за то, что они не успели прийти к первому звонку. Информацию об этом в Интернете разместила одна из учениц.

СИА-ПРЕСС связался с заместителем директора гимназии Светланой Кучиной, которая объяснила, что дети на уроки не опоздали и никто не выгонял их на мороз – ученики пару минут пробыли в отапливаемом тамбуре.

«Это было в субботу. Дежурный администратор не пускала учеников старших классов в гимназию из тамбура. Она сделала это, чтобы собрать опоздавших и сделать им замечание. Конечно же, она превысила свои полномочия, с нее взята объяснительная. Детей, как говорят в соцсетях, там не было – только ученики старших классов», – рассказала замдиректора.

Светлана Кучина отметила, что учащиеся, опоздав на первый звонок, нарушили внутренний распорядок гимназии. Им сделано замечание, но никаких иных санкций применено не было.

Однако, как стало известно СИА-ПРЕСС, от ученицы, разместившей в соцсетях информацию об инциденте, все же потребовали удалить пост.