Наталья Комарова: Вопрос с концессией теплосетей Сургут должен решить сам

Губернатора Наталью Комарову во время ежегодной пресс-конференции спросили о концессии теплосетей, которую сейчас продвигают и обсуждают в Сургуте. Однако глава региона ответила, что конкретно в этой ситуации город должен разбираться и принимать решение сам.

«У вас все карты на руках, обсуждайте. Все зависит от решения муниципалитета. На мой взгляд, самый главной вопрос – если не брать во внимание соревнование бизнесов, – это необходимость учесть интерес граждан. Здесь важно, чтобы был прямой ответ, который устроит людей и который объяснит, сколько будут стоить услуги, например, и другие подобные вещи, которые формируются по концессионному соглашению», — ответила Наталья Комарова.

Напоминаем, что в последние месяцы в Сургуте идет активное обсуждение захода в город концессионера. Предварительно сообщается, что в этом случае ежемесячная плата в рассчетках сургутян за тепло вырастет на 200 рублей.