Сургутяне взволнованы из-за новой строки в платежках за ЖКХ

Жители Сургута обеспокоены строкой «Обеспечение приема ТВ-сигнала», появившейся в платежках за ЖКХ. Информация об этом появилась в городском паблике «Качели Сургут».

У многих сургутян возник вопрос, за что именно будет взыматься плата. В комментариях к записи сразу же появилась информация о том, что деньги с людей будут списываться за просмотр «Первого канала» из-за его долгов телекомпании перед «Останкино». Однако позже выяснилось, что эта «теория» не соответствует действительности.

Редакция СИА-ПРЕСС решила разобраться в ситуации и выяснить, за что именно люди, имеющие в своих расчетках по кварплате строчку «Обеспечение приема ТВ-сигнала» платят.

Начнем с того, что эта услуга не является новой и связанна она с содержанием коллективной антенны. Во многих многоквартирных домах еще сохраняются подобные устройства.

В 2016 году в Минстрое России заявили о необходимости различать плату за содержание самой антенны и плату за услуги связи для целей телевещания.

Так, оплата за содержание антенны осуществляется собственниками в общем порядке в рамках платы за содержание общего имущества. А вот плата за услуги связи может быть прописана отдельной строкой в платежном документе.

Для того, чтобы убрать антенну из квартплаты необходимо:

1) Первым делом нужно уточнить, что за организация обслуживает ваш жилой дом. (В этом может помочь единая расчетно-кассовая организация или ЖЭК)

2) Необходимо оплатить все просроченные задолженности по оплате услуг за антенну. (Данный факт подтверждается справкой из единого расчетного центра).

3) Нужно собрать весь комплект документов для расторжения договора (узнать о перечне документов вы можете в организации предоставляющей телекоммуникационные связи)

4) Все собранные документы нужно отнести в обслуживающую компанию. Там вы напишете заявление по указаниям менеджеров. После этого сотрудники выдадут вам очередную справку о том, что вы может отключаться от коллективной антенны.

5) Далее с вами должны согласовать время прихода мастера. В назначенное время и дату специалист сделает все необходимые работы. После чего выдаст новую справку о том, что вы от услуги отказались и она была отключена.

6) Документ, который оставил мастер, необходимо отнести в ЕИРЦ. Сотрудники примут ее во внимание и уже со следующего месяца начислять абонентскую плату не будут.