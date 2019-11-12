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Сургутяне взволнованы из-за новой строки в платежках за ЖКХ

Жители Сургута обеспокоены строкой «Обеспечение приема ТВ-сигнала», появившейся в платежках за ЖКХ. Информация об этом появилась в городском паблике «Качели Сургут».

У многих сургутян возник вопрос, за что именно будет взыматься плата. В комментариях к записи сразу же появилась информация о том, что деньги с людей будут списываться за просмотр «Первого канала» из-за его долгов телекомпании перед «Останкино». Однако позже выяснилось, что эта «теория» не соответствует действительности.

Редакция СИА-ПРЕСС решила разобраться в ситуации и выяснить, за что именно люди, имеющие в своих расчетках по кварплате строчку «Обеспечение приема ТВ-сигнала» платят.

Начнем с того, что эта услуга не является новой и связанна она с содержанием коллективной антенны. Во многих многоквартирных домах еще сохраняются подобные устройства.

В 2016 году в Минстрое России заявили о необходимости различать плату за содержание самой антенны и плату за услуги связи для целей телевещания.

Так, оплата за содержание антенны осуществляется собственниками в общем порядке в рамках платы за содержание общего имущества. А вот плата за услуги связи может быть прописана отдельной строкой в платежном документе.

Для того, чтобы убрать антенну из квартплаты необходимо:

1) Первым делом нужно уточнить, что за организация обслуживает ваш жилой дом. (В этом может помочь единая расчетно-кассовая организация или ЖЭК)

2) Необходимо оплатить все просроченные задолженности по оплате услуг за антенну. (Данный факт подтверждается справкой из единого расчетного центра).

3) Нужно собрать весь комплект документов для расторжения договора (узнать о перечне документов вы можете в организации предоставляющей телекоммуникационные связи)

4) Все собранные документы нужно отнести в обслуживающую компанию. Там вы напишете заявление по указаниям менеджеров. После этого сотрудники выдадут вам очередную справку о том, что вы может отключаться от коллективной антенны.

5) Далее с вами должны согласовать время прихода мастера. В назначенное время и дату специалист сделает все необходимые работы. После чего выдаст новую справку о том, что вы от услуги отказались и она была отключена.

6) Документ, который оставил мастер, необходимо отнести в ЕИРЦ. Сотрудники примут ее во внимание и уже со следующего месяца начислять абонентскую плату не будут.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 608, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Яковлевич
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Сегодня в 15:25
Для того чтобы оздоровить общество в смысле избирательной власти необходимо провести ряд мероприятий;
1. В подписных листах на выборах, не важно каких, на против каждого кандидата необходимо сделать 3 клеточки 1) ЗА. 2) ЗАПРЕТИТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ. 3) ПРОВЕСТИ ПРОКУРОРСКУЮ ПРОВЕРКУ.
2. С целью компенсации транспортных расходов избирателей, необходимо рассчитать расстояние от каждого избирателя(место его прописки) до избирательного участка, в метрах. Создать тариф на компенсацию транспортных услуг с учетом местных условий. Пример: Летом 100р. метр, Зимой 150р. метр, Дождь 120р.м и т.д..
Эти мероприятия повысят уровень доверия "избранника" и привлекут на избирательные участки потенциальных избирателей.
Гыыыы.

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