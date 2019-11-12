Мужчина летевший рейсом «Сургут-Махачкала» скончался во время полета

На борту самолета, выполнявшего рейс «Сургут-Махачкала» скончался 66-летный мужчина. Об этом заявили в Южном Следственном управлении на транспорте СКР.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится доследственная проверка по факту произошедшего.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы происшествия, супруга погибшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

Отметим, что название авиакомпании на которой произошла трагедия, сотрудники СКР не уточняют, однако посмотрев на расписание авиарейсов, курирующих из Сургута в столицу Дагестана, можно предположить, что трагедия произошла на борту авиакомпании «Победа», совершающей прямые рейсы в Махачкалу.