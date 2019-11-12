​В Сургуте «Лада» выехала на встречку и столкнулась с «Ленд Крузером»

Накануне, 11 ноября, в Сургуте произошло ДТП — столкнулись автомобиль «ВАЗ» и «Тойота Ленд Крузер». Авария случилась вблизи Сургутского водохранилища на улице Туманная. По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, 21-летний водитель за рулем «Лады» выехал на полосу встречного движения столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд Крузер» под управлением 47-летнего мужчины. В результате происшествия были травмированы парень, находившийся в «ВАЗ», и его пассажир, 19-летняя девушка.

Отметим, за прошедшие сутки в Югре произошло пять аварий, где семь человек получили телесные повреждения.