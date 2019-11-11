Управляющие компании в Сургуте объяснили, почему дворы все еще не убраны от снега

Сургутские управляющие компании объяснили, почему некоторые дворы все еще не очищены от снега, выпавшего в начале прошлой недели. Управленцы назвали две причины: недостаток снежных полигонов и низкие тарифы, из-за которых подрядчики неохотно подключаются к уборке дворов. Об этом стало известно на встрече главы города Вадима Шувалова с директорами УК сегодня, 11 ноября:

«Не я придираюсь к вам, а люди люди, которые заключили с вами договора. Они наняли вас на выполнение услуг, платят вам за это деньги... А вы почему-то эти услуги не оказываете в том объеме, которые устроили бы горожан», – объяснил мэр причины встречи, после чего показал управленцам фотографии неубранных дворов из социальных сетей.

По словам представителей УК, им предоставлено мало полигонов: «Все-таки одного полигона недостаточно. Вместо десяти рейсов мы делаем пять, в итоге снег сгребается в кучу, которая простаивает во дворах», – рассказал директор УК ДЕЗ Центрального жилого района Андрей Шемит.

Также коммунальщики в качестве причин несвоевременной уборки указывают низкие тарифы на содержание придомовой территории, из-за чего управляющие компании не могут заплатить подрядчику больше фиксированной суммы, которую определяет региональная служба по тарифам в Ханты-Мансийске. Проще говоря, управляющие компании не могут конкурировать с коммерческими организациями, которые предлагают подрядчикам более выгодные предложения:

«Как это ни парадоксально, но именно в момент снегопадов уменьшается количество техники, потому что подрядчики работают на повышенных тарифах у коммерсантов. Заинтересовать их просто нечем, потому что мы не можем поднять цены», – объяснил технический директор УК «Сервис-3» Дмитрий Богун.

Обсуждение проблемы между властями и управляющими компаниями продолжилось за закрытыми дверями.

Напомним, за первые дни ноября в Сургуте выпала месячная норма осадков. Так как горожане были недовольны скоростью уборки снега, власти обязали управляющие компании очистить дворы за три дня, иначе к ним будут применены штрафные санкции.

Чиновники подчеркивают: сургутянам и подрядчикам нужно строго соблюдать меры безопасности при проведении работ, чтобы не допустить несчастных случаев: в начале ноября в Сургуте трактор насмерть задавил женщину.