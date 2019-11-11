​В Сургуте бомжа спасли от смерти на холоде

В Сургуте мужчину без определенного жительства нашли на дороге по улице Островского. Проезжавшие мимо водители в ночь на 11 ноября заметили человека, сидящего на проезжей части. Один из очевидцев оттащил бездомного к ступенькам магазина, расположенного неподалеку . Об этом сообщает городской паблик «К-информ». По словам очевидцев, мужчина не мог самостоятельно передвигаться, так как не чувствовал ног.

На место событий прибыл экипаж патрульно-постовой службы, а после бригада скорой помощи. Медики забрали бомжа и доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу. Однако, как сообщили специалисты учреждения корреспонденту СИА-ПРЕСС, бездомный отказался от госпитализации и осмотра и покинул клинику.