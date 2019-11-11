​Спортсмены из Сургута завоевали золото и серебро на чемпионате России по плаванию

Двое спортсменов из Сургута заняли первое и второе места на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходили в Казани, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

В финальный день Ярослав Потапов показал лучший результат на дистанции 1500м вольным стилем с результатом 14:35.23. Сразу же за ним финишировал Илья Дружинин, заняв второе место. Его результат – 14:36.92.

Третью строчку с результатом 14:47.46 занял Эрнест Максумов из Казани.

Отметим, что также на минувших выходных в Казани завершился чемпионат России по каратэ, где сургутянин Александр Алиев в мужском кумитэ до 84 кг одержал уверенную победу и завоевал золото чемпионата.