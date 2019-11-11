Студенты из Сургута стали мировыми чемпионами по гиревому спорту

Накануне два студента Сургутского государственного педагогического университета (СурГПУ) взяли золото на первенстве мира по гиревому спорту, проходившем в Сербии с 6 по 8 ноября. Ими стали Артем Баранов и Наталия Мажаева. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Артем за 10 минут 115 раз поднял гирю весом в 32 килограмма, а Наталия 142 раза подняли 24-килограммовую гирю.

Перед этим студенты заняли вторые места на первенстве России среди юниоров - победа обеспечила им путевку на мировой турнир.

Примечательно, что в 2018 году студенты из СурГПУ тоже заняли призовые места. Золотыми призерами стали Анастасия Щелкунова и Григорий Шипилов. Наталия Мажаева, в этом году занявшая первое место, в прошлом взяла бронзу.