​В Сургуте пьяный мужчина с открытой банкой пива заснул за рулем автомобиля, а потом поехал домой, но попался инспекторам ГИБДД

Сегодня, 10 ноября, рано утром в ГИБДД Сургута поступил сигнал о пьяном мужчине, который с открытой банкой пива заснул за рулем своего Volkswagen Amarok на стоянке на улице 50 лет ВЛКСМ. Как рассказывает К-Информ, наряд ДПС прибыл на место, но к тому времени водитель проснулся и очень неуверенно поехал дворами мимо домов №9 и 11 на той же улице (как выяснилось позже, он живет в том районе). Однако завершить свои маневры сургутянин не успел – его остановили инспекторы. Он признался, что пьян, и что хотел просто добраться домой, и даже почти это сделал. Теперь ему предстоит лишение прав, штраф, а также вызволение машины из штрафстоянки.