​Злоумышленники взломали аккаунт крупного зоозащитного движения в Югре и вымогали деньги за возвращение доступа

Аккаунт одного из руководителей регионального движения помощи бездомным животным «Дай лапу» «Вконтакте» был взломан неизвестными злоумышленниками. Об этом сообщили в официальном сообществе движения. Когда взломщики получили доступ к управлению группой, они начали рассылать подписчикам предложения участвовать в лотерее, де-факто выманивая деньги простых сургутян. Параллельно злоумышленники вступили в переговоры с руководством «Дай лапу» и предложили вернуть контроль над сообществами за плату.

«Доступ к группам неизвестный обещал открыть за 5000 рублей, а это: почти 4 мешка по 15 кг сухого корма для собак (или) рулон сена весом в 400 кг для утепления будок на зиму (или) машина качественного песка для отсыпки территории «Переправы», – написали руководители «Дай лапу». Они также процитировали взломщика (орфография и пунктуация сохранена): «Я Вас понимаю, но я и о своем голоде беспокоюсь тоже поймите и вы меня, это работа, мне дали заказ – я его выполнила, Группа мне не нужна, только вижу перевод – сразу же передаю права администратора! если хотите даже логин и пароль от этой страницы отдам, здесь номер отвязан!»

Через некоторое время взломщики начали удалять контент группы – фотографии и обсуждения. В итоге руководство «Дай лапу» отдало 5000 рублей за возврат контроля над сообществами из личных средств. Они также предупредили, что администраторы их движения никогда не просят о финансовой поддержке для бездомных животных в личных сообщениях – информация об акциях сбора помощи размещается либо в обсуждениях. либо на стене сообщества.