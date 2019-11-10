​Сургут ждёт небольшое потепление перед очередными морозами

С понедельника по среду, 11-13 ноября, в Сургуте будет небольшое потепление, сообщают синоптики. Во вторник, 12 ноября, температура воздуха может достичь минус 8 градусов днем, однако в это время в городе ожидается снег и ветер до 12 метров в секунду. Но на этом более-менее хорошие новости о погоде заканчиваются: всю оставшуюся неделю сургутянам предстоит провести в холодах от минус 20 до минус 25 градусов, местами с довольно сильным ветром – от 8 до 13 метров в секунду.

А между тем в Москве синоптики «отменили» климатическую зиму – как пишет РБК, аномальное тепло, пришедшее от Черного моря, обеспечило столице сильно плюсовую температуру для ноября – в районе 8-11 градусов выше ноля. Холода по примеру сургутских придут в Москву только после 20 ноября.