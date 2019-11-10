​В Сургуте появятся ледовые городки в виде континентов. В разных районах – разные части света

Ледовые городки в виде континентов планеты Земля появятся в разных районах Сургута. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава Вадим Шувалов. «Физика учит нас, что при охлаждении тело уменьшается в объёме. А Сургут, напротив, с приходом зимы разрастётся до планетарных масштабов. Скоро на городских улицах появятся ледовые городки, выполненные в виде различных континентов. Ледяные «материки» украсят характерными для местных народов элементами культуры, искусства и быта», – пишет он.

Так, например, на площади у администрации города будет Европа, Северная Америка и Антарктида будут в восточной части города (на Геологической, 10, и Мелик-Карамова, 57а), возле СурГУ расположится Африка, у театра «Петрушка» (бывший к/т «Аврора») будет Азия, а Австралия – в районе ж/д, на Грибоедова, 12.

Шувалов также подчеркнул, что все эти концептуальные городки будут подсвечены, так что любоваться ими можно и в темное время суток. Ледовые фигуры установят до 15 декабря.