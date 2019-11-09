Сургутянам напомнили, к кому обращаться в случае падения сосулек и снега с крыш

Управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута напомнило жителям города соблюдать меры безопасности зимой. Среди них:

При обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны оперативно отреагировать на ваше сообщение; Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками; Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит вам укрытием; При движении по улицам держаться подальше от домов, не парковать автотранспорт вблизи зданий.

Также чиновники напоминают, что ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, независимо от форм собственности.

А работы по очистке крыш от снега и сосулек должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться владельцами строений;