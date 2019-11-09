В Сургуте прошел фестиваль бизнеса и урбанистики "Артефакт"

Сегодня, 9 ноября, в Сургуте прошел фестиваль коммерции, стартапов и урбанистики "Артефакт" в здании делового дома "Сити Центр" на проспекте Ленина, 43. В формате лекций, выставок, круглых столов и тренингов выступили известные спикеры из Москвы, Тюмени, Сургута и других крупных городов страны.

Мероприятие открыл глава Сургута Вадим Шувалов в 10.00 утра, после чего участники и гости фестиваля разошлись по площадкам, расположенных на трех этажах делового дома.

До обеда ключевым мероприятием стала экспертная сессия на тему реновации улицы Ленина, запланированной в следующем году. Приглашенные эксперты рассказали о вариантах обновления центральной улицы Сургута на примере крупнейших городов Сургута и Скандинавии. В свою очередь, чиновники показали гостям сессии презентацию со своими идеями обновления проспекта Ленина.

Помимо этого, в рамках фестиваля проходили продажи сувениров и сладостей местных производителей, выставки бизнес идей и проектов под общим названием "Аллея стартапов".

Среди приглашенных гостей, которые провели лекции и тренинги, стали:

Кандидат географических наук и замдиректора института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий;

Архитектор, дизайнер и урбанист Любовь Варламова;

Президент московского чаптера бизнес-сообщества "Эквиум" Алексей Маликов ;

; Профессор Российской академии наук Юрий Добровольский;

и другие.

Также фестиваль посетила губернатор Югры Наталья Комарова. С гостями мероприятия она провела круглый стол, посвященный развитию креативных индустрий в ХМАО.

По итогам фестиваля победители, представившие самые любопытные и жизнеспособные стартапы, получили доступ к ресурсам делового дома "Сити Центр" и торгового комплекса "Сити Молл" для реализации своих идей.