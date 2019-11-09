Власти Сургута обновят проспект Ленина, сделав его доступнее для пешеходов

Власти Сургута обновят проспект Ленина по всей его протяженности от СурГУ до здания бывшего автовокзала. Реновация призвана сделать проспект доступнее и удобнее для пешеходов. Планируется расширить тротуары и озеленить их кустами и деревьями, убрать рекламу, скрыть под землю линии электропередач, проложить велодорожки, а к памятнику основателям города сможет подойти любой желающий.

Подробности о реновации рассказали сегодня, 9 ноября, заместители главы города Владимир Шмидт и Алексей Жердев на экспертной сессии в рамках фестиваля "Артефакт", посвященного бизнесу и урбанистике.

Приглашенные на экспертную сессию урбанисты (Любовь Варламова, Евгений Плисецкий) и коммерсанты (Иван Артемов) положительно оценили проект сургутских властей и предложили несколько идей, среди которых были: минимизация автомобильного трафика, меньший упор на сетевые магазины и больший - на кафе и рестораны от местных предпринимателей.

Для реализации проекта администрация Сургута будет искать деньги в федеральных и окружных бюджетах, подключаясь к государственным и национальным программам архитектуры и благоустройства.

О сроках пока ничего неизвестно, сейчас идея реновации проходит стадию проектирования. Предполагается, что строительные работы начнутся в следующем году.

В рамках реновации также будет построен амфитеатр на бульваре Свободы около здания "СИА-ПРЕСС Центр". Напомним, проект амфитеатра стал победителем архитектурного конкурса "Хакатон", прошедшего в Сургуте в сентябре.