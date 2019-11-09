В Сургуте в одном из дворов водитель, скрываясь от хулиганов, протаранил восемь машин

В Сургуте вчера вечером во дворе дома по улице Ивана Захарова, 19, неизвестные напали на владельца "Рено". Как сообщает паблик "К-Информ", они стали пинать его машину. Водитель, пытаясь скрыться, протаранил восемь припаркованных машин. Скорее всего ему помешали спокойно уехать ледяная колея во дворе и волнение. Полицейские разбираются в случившемся.

По данным, предоставленным корреспонденту СИА-ПРЕСС пресс-службой УМВД по Сургуту, водители поцарапанных машин будут разбираться с виновником в обычном для таких ДТП порядке - через обращение в ГИБДД и страховые компании. Также отметим, что водитель Рено был трезв.