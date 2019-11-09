В Сургуте 21-летняя девушка отправила в Травматологию двух парней. Она порезала их ножом

В Сургуте накануне вечером в одной из квартир по улице Крылова, 26, произошла пьяная потасовка. Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВДпо Сургуту, по предварительной информации девушка 1998 года рождения нанесла ножевые ранения двум своим собутыльникам. Одного молодого человека 1994 года (ранее был судим за разбой) увезли в травматологию с приникающим ранением грудной клетки и брюшной полости. Второго 1992 года рождения (также был судим за грабеж и хищение документов) госпитализировали с ранением, каким именно не уточняется.

Сама девушка порезала себе два пальца. После того, как компания протрезвеет, их допросят полицейские.

Фото: паблик "К-Информ"