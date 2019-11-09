Дольщики из Сургута создали "Елочку", куда вешают ключи, загадывая желания о скорейшем дострое их домов

В Сургуте инициативная группа дольщиков создала "Елочку", куда сургутяне вешают ключи, загадывая желания о скорейшей сдаче их домов.

"В каждом курортном городе есть дерево желаний. А в нашем городе долгостроев, в преддверии нового года, появилась "Ёлочка ключей"! - сообщается на странице группы в соцсети. - Каждый дольщик может загадать свое заветное желание о квартире и повесить ключик на нашу "Елочку". Дольщики ЖК "Уютный" уже активно загадывают желания. Присоединяйтесь! Мысли материальны! Прими участие во флешмобе #СЕВЕРСТРОЙДОМАДОСТРОЙ и твоя квартира достроится!"