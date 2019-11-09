Хозяйка 28 котов, выброшенных в лес в Сургуте, рассказала, как животные оказались на волосок от смерти

Хозяйка 28 котов, найденных в клетках в лесу в Сургуте 1 ноября, нашлась и просит вернуть их обратно. Подробности истории рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС председатель ОД "Дай лапу" Александра Нуриева.

По словам волонтера, хозяйка 28 котов сейчас находится в Белгороде, куда переехала на постоянное место жительства. Животных должны были ей доставить на автомобиле. Однако что-то пошло не так.

Несмотря на признания женщины, волонтеры не спешат отдавать ей спасенных котов. По информации Александры Нуриевой, хозяйка не может внятно объяснить, как и кто должен был везти к ней котов, не называет кличек животных и не предоставляет их фотографий. В общем, доказательств, что животные именно ее, нет. Также женщина отказывается называть имя ее представителя, который должен забрать пушистиков с передержек, и отправить к ней.

Возможно, владелица боится наказания, ведь полиция начала разбирательство по этой ситуации.

Также некоторые сургутяне, взявшие животных на передержку, отмечают, что некоторые коты запуганы, они прижимают уши, когда их пытаются гладить, или прячутся от людей.