​На недавно открывшемся перекресте Маяковского – 30 лет Победы в Сургуте сделали пешеходные переходы

В Сургуте на перекрестке улиц Маяковского – 30 лет Победы оборудовали дополнительные пешеходные переходы. Один расположен со стороны дома № 38 по улице 30 лет Победы, другой – напротив здания Сургутскогой торгово-промышленной палаты. "Оба перехода нерегулируемые, установлены временно до завершения строительства новой дороги, которая соединит улицы Маяковского и Университетскую", - сообщается на сайте администрации.

Также чиновники сообщают, что постоянные пешеходные переходы на участке будут обустроены и привязаны к «островкам безопасности» в июне-июле следующего года.

Напомним, движение на перекрестке было открыто в прошлое воскресенье 3 ноября. Буквально в этот же день жители Сургута в соцсетях и на портале "Твой Сургут" стали выкладывать жалобы на то, что власти позаботились только об автомобилистах, а про комфорт пешеходов забыли, не организовав переходы через проезжую часть. Весной 2020 года перекресток на улице 30 лет Победы снова закроют на ремонт - дорога еще не закончена. Подрядчик обещает, что последние штрихи не займут больше двух недель работы.