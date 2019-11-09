​В Сургуте за сутки на дорогу высыпали более 320 кубов песка и соли

В Сургуте за сутки для антигололедной обработки дорог использовали более 320 кубометров реагентов, сообщает администрация города.

Песко-соляной смесью было обработано порядка 295 километров дорог. Всего для посыпки дорог и тротуаров в городе задействованы 19 единиц техники. В первую очередь обрабатывают улицы, где ходит общественный транспорт, центральные районы. За безопасность по дворах отвечают управляющие компании. Отмечается, что в настоящий момент дороги находятся в нормативном состоянии, но водителям и пешеходам все равно нужно быть аккуратнее и внимательнее.