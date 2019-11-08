​Трое сургутян представят Россию на чемпионате мира по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета

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Три спортсмена из Сургута представят сборную России по легкой атлетике на чемпионате мира Международного паралимпийского комитета. Об этом рассказал глава города Вадим Шувалов на своей странице «Вконтакте».

«В состав сборной России вошли трое наших ребят, сургутян из Центра адаптивного спорта Югры. Это: мастер спорта России международного класса по толканию ядра Александр Александров, мастер спорта России международного класса по метанию диска Виталий Телеш и заслуженный мастер спорта России по толканию ядра Дмитрий Душкин», — рассказал Вадим Шувалов.

Отметим, что чемпионат мира продлится до 15 ноября, а его участниками станут 2500 человек из 122 стран.